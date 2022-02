Mondeville. Basket (Coupe de France) : Mondeville qualifiée pour les 1/8èmes de finale

Les lionnes Mondevillaises (Calvados) restaient sur deux victoires au cours des deux premières journées de championnat, tout comme les Aulnésiennes. Pari réussi dans la difficulté pour les Calvadosiennes. La différence s'est faite dans le money-time.

Le match

Le début de match mettait bien en avant des équipes en confiance, qui se rendaient coup pour coup en attaque (13-12, 6'). Les Mondevillaises vont réussir à faire un petit écart en fin de premier quart-temps pour mener de 6 points après 10 minutes (20-14, 10'). Le deuxième quart avait bien commencé en atteignant ce qui s'avérait être l'écart maximal de la rencontre, avec +9 (25-16, 12'). Mais elles commenceront collectivement à baisser en régime, laissant les Nordistes prendre l'avantage au score (27-29, 18'). C'est alors que la réaction est venue, notamment d'Ewl Guennoc, qui a marqué 7 des 11 points sur les deux dernières minutes de ce quart, permettant de reprendre l'avantage à la pause (38-34, 20').

Le troisième quart sera serré de chaque côté, tout en permettant aux Normandes de toujours conserver une petite avance au score (54-50, 30'). Mais, au début du dernier quart-temps, les joueuses d'Aulnoye, pourtant diminuées elles aussi d'une puis de deux de leurs meilleures joueuses (pour une alerte au mollet), tentèrent de prendre leur chance et prirent l'avantage au score (54-55 puis 56-57, 32').

Gueye fait le show dans le money-time

Les meilleures marqueuses Mondevillaises reprendront alors la main, avec Cornelie-Sigmundova et Guennoc (16 points chacune), leur permettant de reprendre le score en main (64-60, 36').

Il reste alors deux minutes à jouer, et toujours 64-60 pour les lionnes, quand Aminata Gueye (8 points après 38 minutes) se mit à enchaîner les shoots : sur les 12 points des lionnes empochés dans les deux dernières minutes, elle en marquera 8, soit presque autant que les Aulnoysiennes (9) dans le même temps, et à 100% sur ses tirs dans l'ensemble du match. Cette fin de rencontre a ainsi permis aux Mondevillaises de faire une différence dans ce money-time, malgré les dernières tentatives de retour au score portées par la Nordiste Prodhomme. Score final : 76-69, une qualification pour les huitièmes de finale, où les six équipes de Ligue Féminine jouant les Coupes d'Europe entreront en lice.

La réaction

Romain L'Hermitte (entraîneur de l'USOM) : "Le positif c'est d'avoir gagné le match et d'avoir réussi à faire des belles choses sur la fin de match. J'ai bien aimé le rôle d'Ewl (Guennoc) sur l'ensemble du match mais notamment dans le money-time" avant de garder un œil critique. Notre défense. Elle n'a pas été bonne du tout. On n'a pris que des paniers que l'on n'a pas le droit de prendre. On a des règles, et en fait on ne respecte pas les règles et on se fait sanctionner à chaque fois".

La fiche technique

USO Mondeville – AS Aulnoye : 76-69 (20-14, 18-20, 16-16, 22-19). 800 spectateurs

Mondeville : Vidal-Geneve 7, Gaucher-Smith 7, Cornelie-Sigmundova 16, Guennoc 16, Saint-Juste 10. Banc : Bussière 2, Detchart 2, Gueye 16. Non entrées en jeu : Niare, Cluzeau. Entr. : Romain L'Hermitte

Aulnoye : M'Baye 15, Johnson 2, Basque 11, Bouzena 6, Prodhomme 18. Banc : Mavambou 9, Deprez, Herminjard 4, Dodwell 4. Non entrée en jeu : Cammas. Entr. : Mickaël Petipa

Prochain rendez-vous

L'USO Mondeville jouera le samedi 2 novembre, à 20h00, à Toulouse pour le compte de la troisième journée de Ligue Féminine 2.

Mathieu Marie

