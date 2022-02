Le Havre. Transat Jacques Vabre : seulement trois Multi50

Le Havre (Seine-Maritime) sera le point de départ de la 14e édition de la transat Jacques Vabre, le dimanche 27 octobre 2019. Cinquante-neuf voiliers seront sur la ligne de départ, dont 27 Class40, 29 Imoca (venus se préparer pour le Vendée Globe 2020) et seulement trois Multi50. Après la route du Rhum 2018, les multicoques se font plus rares. Les équipages sont en récupération ou en recomposition. Ils ne sont que trois : Gilles Lamiré et Antoine Carpentier sur Groupe GCA – Mille et un sourires, Thibaut Vauchel-Camus et Fred Duthil sur Solidaires en peloton – Arsep, Sébastien Rogues et Matthieu Souben sur Primonial.

Multi50 Primonial

Focus sur l'un des trois multicoques de cette transat Jacques Vabre 2019 : Sébastien Rogues et Matthieu Souben sur Primonial.

Sébastien Rogues a déjà participé à la transat en 2013. Il a remporté l'épreuve en Class40. C'est sa première expérience sur un multicoque, et son ambition est de remporter cette transat pour préparer au mieux la prochaine Route du Rhum.

Écoutez Sébastien Rouges :

Sébastien Rouges Impossible de lire le son.

Matthieu Souben a déjà participé à la transat en 2011. Il évoluait sur un Multi50, aux côtés de Lionel Lemonchois. Ils avaient abandonné suite à une rupture d'un bras de liaison. C'est un spécialiste des Multi50 avec des expériences aux côtés de pointures de la série comme Erwan Le Roux ou encore Thibault Vauchel-Camus.

Écoutez Matthieu Souben :

Matthieu Souben Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Le Havre : pas d'Ultim lors de la prochaine Transat Jacques-Vabre

Route du Rhum: un chavirage, un accrochage et une arrivée en vue

Sébastien Josse dévoile son bateau "magique", le Maxi Edmond de Rothschild

Route du Rhum: Gabart creuse l'écart sur Joyon, Le Cléac'h secouru

François Gabart dynamite le record du tour du monde en solitaire à la voile