Le Havre. Merron-Mabire : objectif Vendée Globe

Le départ de la Jacques Vabre, course transatlantique en double entre Le Havre (Seine-Maritime) et Salvador de Bahia au Brésil, sera donné le dimanche 27 octobre 2019. De nombreux Normands seront au départ. Parmi eux, le duo manchois Halvard Mabire et Miranda Merron, à bord de leur Campagne de France.