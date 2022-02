Caen. Les logements de la résidence participative intergénérationnelle ouverts

Caen la mer habitat célébrait ses 100 ans, le mercredi 23 octobre 2019. À l'occasion de cet anniversaire, le bailleur a inauguré la résidence Philia, avenue Albert 1er à Caen (Calvados). Cette résidence participative intergénérationnelle a accueilli ses premiers habitants, le 15 octobre 2019, notamment des personnes âgées et des familles.

Des espaces en commun

Cet habitat est fondé sur un concept bien particulier, celui du "bien vivre ensemble", quelle que soit la génération. Dominique Basset, chargée de mission vie résidentielle et Valéry Mespoulhès, directrice générale de Caen la mer habitat, précisent également que cette résidence propose de nombreuses activités. En effet, un espace commun a été construit dans l'immeuble où sont organisés différents ateliers : cuisine, relaxation, yoga, couture, etc.

Michel Patard-Legendre, président de Caen la mer habitat et Joël Bruneau, maire de Caen, saluent ce projet, "conçu avec et par les habitants". Ces derniers ont défini les espaces collectifs et leurs modes de gestion via les activités qui permettent de créer un lien entre les résidents.

