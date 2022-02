Alençon. Emmanuel Darcissac à la gauche d'Emmanuel Macron

Soixante-quinze élus locaux, régionaux, et responsables associatifs, pour la plupart issus du PS, ont signé un manifeste pour la constitution d'un " pôle de gauche " au sein de la majorité présidentielle.

Cette information a été révélée par nos confrères du Journal du Dimanche. Les signataires se disent "convaincus qu'il faut élargir la majorité présidentielle, la rendre plus pluraliste et y faire entendre fortement une voix sociale et républicaine".

Le JDD a révélé cette info. - Eric Mas

Parmi eux : le maire d'Alençon (Orne), ex PS, Emmanuel Darcissac, qui se présente à sa succession avec l'étiquette LREM, pour les élections municipales de 2020.