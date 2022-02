Rouen. La commission d'enquête sénatoriale sur Lubrizol en déplacement

Premier déplacement à Rouen (Seine-Maritime), le jeudi 24 octobre 2019, pour la délégation de la commission d'enquête sénatoriale mise en place après l'incendie de l'usine Lubrizol. Ils ont pu rencontrer différents acteurs, dont des représentants du personnel de Lubrizol. Une réunion avec de l'émotion, a rapporté le sénateur de l'Eure et président de la commission, Hervé Maurey.

Des salariés touchés par les critiques

"On a eu une réunion extrêmement émouvante avec les délégués du personnel, dont on a pu mesurer à quel point ils étaient touchés par l'événement et par les critiques, voire les attaques extérieures, qu'ils vivent au quotidien simplement parce qu'ils travaillent dans cette entreprise", décrit Hervé Maurey.

L'occasion aussi de pointer certains dysfonctionnements lors de l'incendie, dont la "rupture d'alimentation en eau et en mousse" à laquelle ont dû faire face les pompiers dans la nuit. "Je crois pouvoir dire que s'il n'y avait pas eu la Seine à proximité, l'incendie n'aurait pas été maîtrisé dans les délais dans lesquels il a été maîtrisé."

Six mois de travail

Les sénateurs ont rappelé leur rôle qui n'est pas celui de la justice mais de "contrôler puis de modifier la loi, si besoin", rappelle Christine Bonfanti-Dossat, rapporteur de la commission, concernant notamment "la réglementation sur ces usines".

Le travail de la commission d'enquête sénatoriale va durer six mois, avec des auditions au Sénat toutes les semaines, dont certains ministres qui sont déjà intervenus dans ce dossier. "On reviendra probablement à Rouen", ajoute Christine Bonfanti-Dossat après cette première journée menée au pas de course.

