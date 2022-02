Cherbourg-en-Cotentin. Les bus s'affichent pour sensibiliser au harcèlement de rue

: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line

Comment lutter contre le harcèlement de rue ? La mairie de Cherbourg (Manche) a réfléchi, et a installé une cinquantaine d'affiches depuis le lundi 21 octobre 2019, dans les bus du réseau Zéphir, et ce, jusqu'au 17 novembre 2019, afin de sensibiliser les voyageurs au harcèlement de rue, qu'ils soient témoins ou victimes. Une quarantaine de femmes par mois seraient victimes de violences à Cherbourg et aux environs, selon les chiffres recueillis par le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles à Cherbourg.

Sa présidente, Michelle Mollo, nous explique l'intérêt de cette campagne, et comment aider simplement une personne victime de harcèlement :

La Ville de #CherbourgEnCotentin et ses partenaires ont lancé ce lundi 21 octobre une campagne d'affichage dans les bus, dans les structures de proximité et sur le site internet de la Ville contre le harcèlement dans les transports.#StopAuHarcelementDeRue pic.twitter.com/GYZUsVRhQI — CherbourgEnCotentin (@CherbourgEnCot) October 22, 2019

L'opération Angela à Cherbourg

Enfin, Cherbourg compte mettre en place l'opération Angela, lancée par un collectif féministe étudiant de Rouen (Seine-Maritime) dans les commerces, notamment dans les bars, pour aider les victimes de harcèlement de rue. Par exemple, si une femme se sent suivie par un homme avec insistance et qu'elle en éprouve de l'insécurité, elle peut entrer dans un établissement partenaire, sans être obligée de commander, et demander si Angela est disponible.

"Nous ne demandons pas aux établissements de jouer le rôle de la police, simplement d'offrir un refuge à la victime, de lui permettre d'attendre en sécurité que son agresseur parte et éventuellement appeler un taxi ou la police. Chacun d'entre eux sera identifiable grâce à un sticker collé sur leur vitrine ou porte", précise Frédéric Bastian, adjoint en charge du développement social et de la promotion de la santé. Cette opération devrait commencer à Cherbourg, le jeudi 28 novembre 2019.

