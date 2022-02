Normandie. Sécurité en mer : bilan des opérations sur la période estivale

Comme chaque année, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord lance une campagne de sécurité des loisirs nautiques lors de la période estivale. Du 1er juin au 30 septembre 2019, les centres de Jobourg et Gris-nez sont intervenus 575 fois sur le littoral du Mont-Saint-Michel jusqu'à la frontière belge, soit trois de moins que l'an dernier, alors que les visiteurs étaient plus nombreux. Cela représente environ cinq interventions par jour.

La SNSM, un acteur pris au sérieux

Pendant cette période, environ 1 000 personnes ont été assistées par les services de secours contre 1 200 en 2018. Un chiffre en baisse, mais qui reste encore très élevé. Le premier intervenant reste la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer), qui prend en charge près de la moitié des opérations de sauvetage (42 %) "en moins de 15 minutes après l'appel", félicite le préfet maritime Philippe Dutrieux. 19 % des moyens engagés concernent des moyens privés (navires de pêche et de plaisance à moteur). Environ 10 % des cas sont évacués par moyens aériens. Cela concerne notamment les isolés par la mer.

Kitesurfeurs et véliplanchistes imprudents

Sur 2019, 50 personnes ont été héliportées par Dragon 50 ou Dragon 76, après avoir été piégées par la mer. Un chiffre stable par rapport à 2018, mais la journée du 29 août avait été particulièrement rude : les deux hélicoptères de la sécurité civile avaient été engagés pour cinq cas en 24 heures. Philippe Dutrieux réagit : "les isolés par la marée sont à prendre en compte toute l'année. Mais il n'y a rien de plus simple que de regarder les heures de la marée montante. Il faut se renseigner avant d'aller en mer. La mer pardonne rarement !"

Parmi les personnes assistées, les deux tiers sont des plaisanciers en difficulté. Mais les kitesurfeurs et véliplanchistes sont aussi à prendre en compte, représentant 12 % des cas. "Les écoles de voile ont un rôle important pour sensibiliser ce public. Le vent peut pousser très vite les gens au large", ajoute Philippe Dutrieux.

Des accidents de plongée en baisse

Parmi ces chiffres, un point positif est la baisse du nombre d'accidents de plongée. Les Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) ont comptabilisé trois accidents contre huit en 2018.

En revanche, ils comptabilisent sept décès au total, cinq sur la zone du CROSS de Jobourg et deux sur celle du CROSS de Gris-nez. C'est un de plus que l'an passé.

