Normandie. Façade Manche et mer du Nord : des rafales de 85 km/h attendues

À partir de jeudi 10 octobre, à 17h, et jusqu'au vendredi 11 octobre 2019, à 18h, de fortes perturbations sont attendues sur toute la façade Manche et la mer du Nord, selon les estimations de Météo France, avec des rafales pouvant atteindre 85 km/h. La préfecture maritime appelle à la plus grande vigilance et déconseille toutes pratiques de loisirs nautiques pendant cette période.