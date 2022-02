Colombelles. Deux bombes de la seconde guerre mondiale à désamorcer

La première est une bombe anglaise de 113 kg, la seconde une bombe américaine de 460 kg. Deux munitions historiques de la seconde guerre mondiale, mises au jour les 9 et 23 septembre 2019, à Colombelles (Calvados), lors de travaux de terrassement, seront désamorcées, le dimanche 24 novembre.

Une partie de la D513

L'intervention des démineurs de Caen nécessitera, par mesure de sécurité, l'évacuation de tous les habitants et travailleurs, dans un rayon de 400 mètres autour des munitions. Ces derniers devront avoir quitté la zone, à 8h au plus tard. Le périmètre englobe une partie des communes de Colombelles et Giberville et de la route départementale 513, ce qui nécessitera la mise en place de déviations. Chaque commune ouvrira un lieu d'accueil pour les habitants. Les modalités pratiques seront prochainement précisées aux habitants et exploitants compris dans le périmètre, qui sera levé au plus tard à 17h.

