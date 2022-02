Vaccin. On peut désormais le faire en pharmacie

La campagne de vaccination contre la grippe a démarré mardi 15 octobre dernier en France. Comme c'est le cas depuis deux ans en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en Occitanie et dans les Hauts-de-France depuis un an, il est désormais possible dans le Calvados de se faire vacciner en pharmacie plutôt que chez son médecin (124 officines se sont portées volontaires).

Augmenter la

couverture vaccinale

Pour cela, chaque pharmacien a dû passer une formation obligatoire d'une journée sur la technique mais aussi de la théorie. Les patients, quant à eux, doivent être majeurs, ciblés par les recommandations vaccinales (personnes âgées, femmes enceintes) et se munir du bon de vaccination envoyé par l'assurance maladie. Pour Micheline, retraitée, c'est un gain de temps : "Il n'y a pas de rendez-vous. On vient et le pharmacien nous le fait directement". Directement, pas tout à fait. Le pharmacien commence par glisser un questionnaire au patient. "On leur demande s'ils ont fait un tatouage récemment, s'ils ont des antécédents médicaux", explique Eric Lelièvre à la pharmacie Jeanne d'Arc à Caen. La piqûre nécessite une pièce spéciale. "Il faut un local clos avec un point d'eau. Si cela avait nécessité des travaux, je ne l'aurais sans doute pas fait, glisse Nadine Dreyfus, pharmacienne du centre-ville de Caen. Il ne s'agit pas de le faire à la place des médecins et infirmiers, on le fait en plus d'eux. Il faut augmenter la couverture vaccinale".



A LIRE AUSSI.

Se faire vacciner contre la grippe en pharmacie, c'est possible

Vers les vaccins pour enfants "obligatoires" mais gratuits?

Il est possible de se faire vacciner contre la grippe en pharmacie

Médecine: progrès d'hier, désamour d'aujourd'hui

La Papouasie-Nouvelle-Guinée de nouveau face au défi de la lutte anti-polio