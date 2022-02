Alençon. Les nouvelles salles de boxe et d'haltérophilie en avant-première

Le CAHM (Club alençonnais haltérophilie musculation) et le Ring alençonnais, les clubs d'haltérophilie et de boxe d'Alençon (Orne) vont bientôt quitter leurs vétustes locaux. Les travaux d'aménagement de leurs nouvelles salles ont débuté en février 2019, par le désamiantage de l'ancien restaurant inter-entreprises de la Croix-Mercier, qui a été agrandi sur l'arrière du bâtiment, soit une surface totale de 767 m².

Le site comprend deux grandes salles : 267 m² pour la boxe, 217m² pour l'haltérophilie. Les vestiaires Hommes/Femmes sont équipés de douches. Et le tout est aux normes PMR (Personne à mobilité réduite). C'est aussi un bureau pour chaque discipline, et des lieux de stockage et de rangement pour le matériel.

La future salle de boxe est bientôt prête, encore quelques travaux de peinture… - Eric Mas

À droite en entrant, la salle de boxe va être équipée d'un ring amovible et d'un ring fixe. Au fond à gauche, la salle d'haltérophilie dispose d'un sol en dalles spéciales.

Les vestiaires sont équipés de douches. - Eric Mas

L'isolation acoustique a été particulièrement soignée, avec un sol amortissant de neuf centimètres d'épaisseur, pour que les vibrations liées aux activités sportives ne se transmettent pas aux logements, dans les étages supérieurs du bâtiment.

La salle d'haltérophilie est divisée en deux parties : une partie entraînement (au premier plan) et une partie compétition (au fond). - Eric Mas

Les travaux en sont aux ultimes finitions. Les clefs seront remises aux deux clubs le 18 novembre 2019. Après leur emménagement dans ces deux salles, les vieux Algéco du stade Jacques-Fould seront démolis.