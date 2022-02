Football. Ligue 2 : Caen en quête d'un match complet contre Valenciennes

Voilà deux semaines que le SM Caen (Calvados) était en trêve avant de retrouver le stade d'Ornano contre Valenciennes ce vendredi 18 octobre 2019. Parmi les Caennais, cinq étaient en sélection nationale : Sankoh (Guinée), Diaw (Sénégal), Avounou (Congo), Yago (Burkina Faso) et Zahary (Comores). "J'aurai préféré qu'ils soient avec nous mais c'est la rançon de la gloire", a exprimé Pascal Dupraz en conférence de presse.

Un programme copieux pendant la trêve

Le nouvel entraîneur du SM Caen, qui n'a encore pas perdu mais obtenu seulement un point du match nul contre Châteauroux, a abordé ces quinze jours par un programme athlétique copieux. "Il n'y a rien de plus désagréable que d'être hors de forme. L'objectif est de tenir 94 minutes à haute intensité".

Ces quelques jours ont aussi permis de "repartir de zéro" selon le néo-caennais Jonathan Rivierez. "Le système que nous demande le coach nous demande plus de travail sur le plan physique. On a besoin de plus de coffre".

Grande première pour Beka Beka

Au-delà du côté athlétique, c'est aussi un groupe qui cherche son identité. L'électrochoc du changement d'entraîneur semble avoir été bien vécu et surtout prolifique au groupe. "Tous les compteurs sont remis à zéro. Tout le monde est à 100 % car chacun a sa chance. On a tous à cœur d'être performants", livre le défenseur central.

La chance, c'est justement le jeune Alexis Beka Beka, latéral de l'équipe réserve, qui l'a saisie. Il intègre pour la première fois le groupe professionnel en match officiel ce week-end. Goncalves, suspendu, ainsi que Moussaki, Tell, Tchokounté et Zahary ne font pas partie du groupe convoqué. Bien qu'une ossature se dégage à chaque journée, les choix sont remis en cause chaque lundi :

De l'enthousiasme

Alors, à quoi faut-il s'attendre demain contre Valenciennes ? "On va jouer plus haut sur le terrain, jouer plus vite vers l'avant, indique Rivierez. Nous derrière, il faut que l'on protège nos milieux de terrains. On doit éviter d'être coupés en deux".

L'entraîneur, sans délivrer les secrets d'un éventuel premier succès devant son public, veut notamment jouer sur l'enthousiasme et l'énergie des siens. "J'espère être surpris dans le bon sens à la fin du match. Je veux voir des joueurs qui sont allés au bout de leurs efforts et de leurs idées, quel que soit le résultat".

Le groupe caennais : Zelazny, Riou, Armougom, Rivierez, Mbengue, Diaw, Vandermersch, Beka Beka, Yago, Weber, Deminguet, Repas, Oniangué, Sankoh, Pi, Zady Sery, Ngom, Jeannot.

Le groupe valenciennois : Kocik, Prior, Bong, Brassier, Cuffaut, Dos Santos, Ntim, Spano Rahou, Ambri, Chergui, D'Almeida, Fedele, Hein, Masson, Cabral, Chevalier, Guillaume, Romil.

Caen - Valenciennes, vendredi 18 octobre 2019, stade Michel d'Ornano, à 20h.