Cherbourg-en-Cotentin. Des facteurs nus dans un calendrier au profit des Blouses roses

Depuis le 1er octobre 2019, un calendrier 2020 des hommes de lettres est disponible. Pour la deuxième année consécutive, douze facteurs se sont prêtés au jeu du shooting photo et ce, sans aucun vêtement. C'est telles des gravures de mode que ces hommes nus, sélectionnés parmi une vingtaine de candidats, apparaissent sous l'objectif du photographe Eric Cassini, qui a travaillé pour de grandes maisons telles que L'Oréal, Armani ou encore Cartier.

2 800 euros récoltés en 2018

Au-delà du côté insolite, le but est bel et bien d'attirer l'attention sur l'association les Blouses roses. Créée en 1944 à Grenoble, elle accompagne les enfants et les personnes âgées en intervenant dans 660 établissements hospitaliers et EHPAD sur toute la France, ce qui représente un million de patients chaque année.

L'achat d'un calendrier (prix total de 19,95 euros) bénéficie à hauteur d'un euro aux Blouses roses. L'année dernière, 2 800 euros avaient été récoltés au profit de l'association.

Un facteur cherbourgeois à l'affiche

Parmi les nouvelles recrues du calendrier 2020, le Cherbourgeois Dominique Baudry, facteur polyvalent dans le Nord-Cotentin (Manche), couvre le mois de juin. Pour acheter un calendrier aux éditions Lavigne, il est possible d'aller sur Amazon, ou bien de contacter directement Dominique Baudry via son compte Facebook ou Instagram, qui pourra selon sa géolocalisation et selon sa disponibilité le déposer chez l'habitant (en dehors de ses heures de tournée bien sûr). Écoutez-le :

Dominique Baudry Impossible de lire le son.

Une antenne des Blouses roses à Cherbourg ?

Dominique Baudry ne compte pas s'arrêter là. Il aimerait ouvrir une antenne de l'association dans sa ville d'origine. Il y a un an, l'hôpital Pasteur à Cherbourg aurait émis un "peut-être" à la demande de l'association. Pour le convaincre, le facteur aimerait attirer quelques bénévoles. La participation de quatre ou cinq personnes suffirait pour lancer l'association. Un an d'engagement est demandé aux intéressés, qui suivront par la suite une formation sur la manière d'accompagner au mieux les patients lors d'ateliers et d'événements.

Pour contacter l'association : contact@lesblousesroses.asso.fr