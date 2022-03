Cherbourg-en-Cotentin. Ils dénoncent la mise à mort de l'hôpital public

En tête de cortège jeudi 14 novembre 2019 : un cercueil… "Tout simplement parce que c'est la mort du service public", rétorque Isabelle Bourdet, aide-soignante depuis 25 ans au Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC). Le personnel de santé de Cherbourg et de Valognes (Manche) s'est mobilisé jeudi 14 novembre 2019, comme dans le reste de la France, à l'appel de l'intersyndicale CFDT, CGT, FA, FO et de l'association citoyenne de défense du CHPC et de promotion de la santé.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dès 14 h dans la cour d'honneur de l'hôpital Pasteur, avec des banderoles coup de poing comme "Soigne et tais-toi", dépeignant la ministre de la Santé Agnès Buzyn cachant de sa main la bouche d'une infirmière.

La colère grondait ce jeudi, mais elle résultait déjà de plusieurs mois de grève, lancée le 17 juin 2019 contre les mesures prises par la direction du Centre hospitalier public du Cotentin, qui prévoit 190 suppressions de postes équivalents temps plein d'ici 2022.

Le personnel de santé de Cherbourg et de Valognes (Manche) s'est mobilisé jeudi 14 novembre 2019, comme dans le reste de la France à l'appel de l'intersyndicale CFDT, CGT, FA, et FO. - Marthe Rousseau

Des professionnels à bout de forces

"Nous voyons nos collègues pleurer dans les vestiaires… Nous n'avons même plus le temps de prendre une pause déjeuner", déclare Isabelle Bourdet avec cette fameuse banderole, en tête de cortège.

Un personnel à bout de forces, inquiet pour sa propre santé, comme cette secrétaire, qui a préféré garder l'anonymat par peur des représailles : "Je travaille dans un service d'accueil où il y a de plus en plus d'usagers, et où la direction nous en demande toujours davantage, alors que nous sommes déjà en sous-effectifs et que deux postes seront supprimés prochainement… Cela fait quinze ans que je travaille ici, et aujourd'hui, je suis épuisée psychologiquement et physiquement."

Pascal Carretey est infirmier depuis 2004 et secrétaire de la Fédération Autonome (FA). Il dénonce l'industrialisation du service public, "où les patients ne représentent plus que des données dans un tableur Excel." - Marthe Rousseau

Une "industrialisation" du service public

Des conditions de travail qui se détériorent dans tous les services. Valérie Dubanet, de la CGT, également infirmière-anesthésiste au CHPC confirme l'état de santé alarmant d'un personnel au bord du burn-out. Elle détient d'ailleurs un mandat au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et porte donc un regard aiguisé sur cette nouvelle façon de travailler, qui a changé selon elle, depuis une dizaine d'années :

Valérie Dubanet Impossible de lire le son.

Une industrialisation du service public critiquée en chœur par Pascal Carretey, infirmier depuis 2004 et secrétaire de la Fédération Autonome (FA), et Sylvie Mériel, infirmière et secrétaire du syndicat Force Ouvrière (FO) :

Pascal Carretey et Sylvie Mériel Impossible de lire le son.

Un nouveau plan annoncé le 20 novembre

Après que l'hôpital public s'est mobilisé massivement dans toute la France, un plan "conséquent" et des "décisions fortes" devraient être annoncés mercredi 20 novembre 2019 par le Premier ministre Édouard Philippe, selon les mots du président de la République Emmanuel Macron.

A LIRE AUSSI.

Soignants et travailleurs sociaux appelés à faire grève

Infirmiers et aide-soignants dénoncent les cadences infernales

Infirmiers et personnels hospitaliers en grève pour exprimer leur malaise

Hôpital : le personnel en grève appelle à l'aide