Rouen. Lancement des travaux de restructuration du lycée Corneille

Une première pierre, posée vendredi 11 octobre 2019, a marqué le démarrage de travaux d'ampleur au sein du lycée Corneille à Rouen (Seine-Maritime). "Je suis très attaché à l'épanouissement des élèves et au bon fonctionnement de cette institution quadri-centenaire, et aujourd'hui je suis heureux de vous dire que, dans cinq ans, il ne sera ni tout à fait le même ni vraiment un autre, a dit Hervé Lebarque, le proviseur du lycée. Cinquante-cinq mois seront nécessaires pour passer du XVIIe au XXIe siècle."

Fin de la réhabilitation en 2024

Cette restructuration intervient dans le cadre du plan de modernisation des lycées normands, lancé par la Région en 2017. Cinquante-huit millions d'euros sont consacrés à cette première tranche de travaux, avec la construction d'une salle de conférences, la réhabilitation du bâtiment Joyeuse du XIXe siècle et la création du pôle audiovisuel. Suivront la reconstruction du bâtiment scientifique et la restructuration du bâtiment Corneille. Cette réhabilitation se terminera en 2024.

Christine Gavini-Chevet, rectrice de la région académique Normandie, s'est aussi exprimée pour souligner ce beau projet architectural qui s'adressera à toute la région, et directement à 1 500 élèves. "Je note une fois de plus la volonté de cet établissement de s'ouvrir vers l'extérieur, et notamment à l'international avec la section norvégienne, car je suis très attachée à la mobilité."

