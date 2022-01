Évreux. Basket : l'ALM Évreux perd son premier match de championnat

Le match.

Après un premier quart-temps serré, les Ebroïciens vont sombrer dans le deuxième quart-temps et se retrouvent menés à la mi-temps 44-63 avant de continuer à couler lors des deux dernier quart-temps (61-97 et enfin 76-104).

⌚️ Fin du match.

Lourde défaite de l'ALM pour entamer le championnat.

➡️ Objectif rebond à @SLUCbasketNancy dans une semaine !

🗓️ Prochain rendez-vous à domicile contre @pb86officiel le 25 Octobre. pic.twitter.com/cWpTliLn8R — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) October 11, 2019

La fiche.

Zamora et Rigot: 13 points, Kayembe: 12 points, Paschal et Wallez: 11 points, Tortosa: 6 points, Brooks et Gjuroski: 5 points.

Prochain rendez-vous pour l'ALM Évreux face au SLUC Nancy, samedi 19 octobre 2019, pour le compte de la deuxième journée de Pro B.