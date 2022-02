L'intégralité de la bande originale du prochain "Batman" en écoute gratuite

Hans Zimmer a encore une fois composé la musique qui accompagnera la dernière aventure du Chevalier noir de l'ère Nolan. L'album se constitue de titres qui laissent entrevoir le programme attendu fin juillet, lors de la sortie du long métrage, avec notamment A Storm Is Coming, Underground Army, The Fire Rises ou encore Necessary Evil.

La bande originale sera disponible à la vente à partir du 16 juillet chez Sony Classical. Pour découvrir la musique sur les images du film, il faudra patienter jusqu'au 20 juillet, date de sortie nord-américaine de The Dark Knight Rises. Les spectateurs français devront encore attendre cinq jours supplémentaires.

Ecouter la bande originale de The Dark Knight Rises : bcove.me/dbzkor2t