2h44 avec Batman dans The Dark Knight Rises

The Dark Knight Rises s'impose comme le plus long volet de la saga consacrée au super-héros tourmenté des éditions DC Comics, avec un montage final d'une durée de 164 minutes et 27 secondes. Batman Begins durait 2h20 environ, alors que l'action de The Dark Knight était censée tenir en haleine pendant 2h32.

2h44 sera finalement peut-être court tant The Dark Knight Rises semble profiter d'une intrigue complexe. Le film doit notamment répondre à la question de l'état de Batman depuis son statut de fugitif gagné après le deuxième épisode. Il doit aussi présenter et faire entrer en jeu Bane et Catwoman, deux méchants aux motivations complexes, appréciés des fans. Sans compter lever le voile sur les rôles véritables tenus par Joseph Gordon-Levitt et Marion Cotillard, qui demeurent pour le moment un profond mystère.

Rendez-vous dans les salles de Normandie le 25 juillet