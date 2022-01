Caen. Football (Ligue 2) : Pascal Dupraz arrive confiant au SM Caen

"Je suis en pleine bourre", voilà ce qu'a annoncé le nouvel entraîneur du Stade Malherbe Caen (Calvados) ce mardi 1er octobre 2019 matin en conférence de presse. Pascal Dupraz vient remplacer Rui Almeida pour tenter de sauver le club de la crise, actuellement 17ème de Ligue 2.

Pour Fabrice Clément, le président, le recrutement de Dupraz était "une évidence. C'est la bonne personne pour relever ce défi. Il est ni un pompier ni un coup médiatique. C'est un entraîneur de qualité".

Dans l'urgence, Fabrice Clément, président du @SMCaen est allé de lui même chercher @CoachDupraz 🎙: "On n'avait pas les moyens d'attendre la trêve. C'est le seul coach que j'ai rencontré. Pascal n'est pas un pompier, c'est un homme d'expérience" pic.twitter.com/kjoqkEiigB — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) October 1, 2019

"Caen est un club de Ligue 1"

Après des expériences à Evian Thonon Gaillard et Toulouse, le Montagnard a accepté de relever le challenge accompagné de Stéphane Bernard, son adjoint numéro 1 et Baptiste Hamid, le préparateur athlétique. Il explique les raisons de sa venue à Caen, club pour lequel il s'est engagé pour un an et demi plus un en option en cas de montée en Ligue 1 :

"Quand je vois les installations ici, c'est un club de Ligue 1" Impossible de lire le son.

Pascal Dupraz a animé la conférence de presse à sa façon. Ses phrases chocs et ses métaphores n'ont pas manqué. "Je suis un montagnard, on ne regarde jamais dans le vide mais toujours au-dessus de sa tête. À Toulouse, c'était 10 points en 10 matchs, personne ne misait dessus. Et bien là c'est 11 points en 29 matchs. C'est moins dur, on a plus de temps".

Les premiers mots de @CoachDupraz au @SMCaen 🎙: "c'est 11 points en 29 matchs. Caen doit retrouver l'élite" pic.twitter.com/9IfGUGhzmQ — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) October 1, 2019

"Je suis quelqu'un d'ambitieux" Impossible de lire le son.

Avec confiance et certitudes

Ambitieux, confiant et sûr de ses compétences, Dupraz a un gros chantier devant lui. Il a supervisé sa première séance ce matin. "Je vois une équipe qui sous-performe. Il faut que l'on travaille avec amour, avec affection. Les joueurs doivent être prêts à se sacrifier et à mourir sur le terrain", sans épargner le rôle des supporters. "Que les supporters sifflent c'est normal. Mais aidez-nous à faire retrouver la confiance des joueurs. Les amoureux du SM Caen ont un rôle à jouer".

"Je suis un très bon technicien" Impossible de lire le son.

Sans vouloir évoquer le passé, Dupraz veut déjà apporter ses idées contre Châteauroux ce week-end. La rencontre aura lieu ce vendredi 4 octobre au stade Michel d'Ornano (20 heures).