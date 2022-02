Vous ne savez pas ou aller ce week-end ?

Ce week-end vous avez le choix pour occuper vos vacances ou votre temps libre. Voici quelques bons plans dans les 3 départements Bas Normands.

Jusqu’à dimanche rendez-vous au domaine de Beauregard à Hérouville Saint-Clair pour la 4ème édition du festival Beauregard. Des artistes tels que Gossip, Garbage, Thomas Dutronc, Jean-Louis Aubert, Orelsan et bien d’autres vont se succéder sur les 2 scènes du parc.

Toute la programmation du week-end sur festivalbeauregard.com.

Le festival AuFoinDeLaRue continue à St Denis de Gastines en Mayenne, sur scène JoeyStarr, Nasser, Hollie Cook, Miossec ou encore Moriarty. Billetterie sur le www.aufoindelarue.com.

Les chiens Terres Neuves du Cotentin sont à l’honneur ce dimanche lors de la fête de la mer à Gouville/Mer. Assistez à la messe sous chapiteau pour les marins à partir de 10h30 suivi d’une bénédiction de la mer. Ensuite retrouvez la traditionnelle régate des doris et terminez la journée avec le grand feu d’artifice à partir de 23h00. Rendez-vous Rue du Beau Rivage à Gouville.

Damoiselles et damoiseaux, venez festoyer à Bayeux pour un week-end aux couleurs médiévales ! Les enfants se transforment en chevalier à travers un parcours initiatique. Découvrez les sports du Moyen-Age et assistez aux démonstrations de tailleurs de pierre et de forgerons, le tout animé par les compagnies du spectacle de rue.

Jusqu’à demain, venez fêter les 10 ans du festival des sorties de bain à Granville. Un rendez-vous familial, festif et un brin progressif. Théâtre de rue, spectacles musicaux et films en plein air vous accompagneront jusqu’à minuit. Le programme détaillé est disponible sur sortiesdebain.com.

Dimanche c’est la 4ème édition des Randonnées de la paix au départ des plages du Débarquement telles que Gold Beach, Juno Beach ou encore Sword Beach.

Au total : 15 itinéraires de randonnées à pieds ou à vélo de 5 à 128 km pour revivre la libération de la ville de Caen le 9 juillet 1944.