Paris. Malik Bentalha interdit de stade

Les faits se sont déroulés le mercredi 18 septembre 2019 : le PSG recevait le Real Madrid au Parc des princes et, évidemment, qui dit affiche de rêve, dit stars sur le terrain et en tribunes. On a notamment pu apercevoir Nicolas Sarkozy, David Beckham, Isabelle Huppert ou encore Claude Makélélé. D'autres sont passés plus inaperçus, ne se situant pas dans les travées VIP du Parc. L'humoriste Malik Bentalha et DJ Snake ont préféré suivre le match avec les Ultras du Paris-Saint-Germain.

Merci aux Ultras pour l'accueil hier soir ❤💙 pic.twitter.com/woYpursAvg — Malik Bentalha (@MalikBentalha) September 19, 2019

Dans l'euphorie du match, l'humoriste n'a pas hésité à craquer un fumigène, bien que ce soit interdit. Les services de police du Parc des Princes sont parvenus à l'identifier grâce aux caméras de surveillance. Il a donc été convoqué par la police, placé en garde à vue et, après avoir reconnu les faits et être passé devant le tribunal correctionnel, il a écopé d'une amende et d'une interdiction de stade de 6 mois.