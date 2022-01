Sotteville-lès-Rouen. Grève au Rouvray : "on est revenu 15 mois en arrière"

Quinze mois après leur grève de la faim qui a défrayé la chronique, les salariés de l'hôpital psychiatrique du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) remettent le couvert. Mardi 24 septembre 2019 dans la matinée, ils étaient un peu plus d'une soixantaine à occuper les locaux de la direction. Et pour cause, selon eux, le protocole d'accord, qui avait été signé avec la direction de l'établissement et l'Agence régionale de santé (ARS) n'a pas été respecté. "On demande juste l'application du protocole qui concerne des postes, l'hospitalisation des mineurs et une situation de suroccupation chronique dans l'établissement", affirme Jean-Yves Herment, infirmier et délégué CFDT, qui faisait partie des grévistes de la faim.

La direction, de son côté, affirme que 20 postes ont déjà été pourvus et "affectés dans les unités adultes", ce que contestent les grévistes. Pour eux, rien n'a changé. "Les postes ne sont pas là et les conditions de prise en charge des patients n'ont pas changé. Statu quo ! On revient 15 mois en arrière", affirme Jérôme Hellot, lui aussi infirmier.

Des actions plus radicales

Une rencontre entre une délégation de salariés et la direction n'a rien donné.

"Notre nouveau directeur va apprendre à nous connaître", menace Jean-Yves Herment, évoquant des actions plus radicales à venir. "Est-ce qu'il faut bloquer des ponts, des ronds-points ? Certains parlent à nouveau d'une grève de la faim… juste pour faire respecter le protocole."

Une nouvelle assemblée générale est prévue, jeudi 26 septembre 2019, pour proposer d'occuper de manière permanente les locaux de la direction.

