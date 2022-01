Rouen. À Elbeuf, elle met le feu après une dispute avec son compagnon

Dans la nuit du 23 avril 2015, la police est alertée pour un incendie concernant deux immeubles mitoyens à Elbeuf (Seine-Maritime). À l'arrivée des pompiers, également avertis, les locataires des lieux sont secourus.

Rapidement sur place, le propriétaire des habitations explique aux enquêteurs qu'il ne connaît pas la cause du sinistre.

Pourtant, en relevant des traces d'essence dans la cage d'escalier, on arrive bientôt à envisager une implication d'origine humaine au désastre. Une enquête de voisinage révèle que la prévenue était, le soir des faits, chez son ami, locataire d'un des immeubles, et qu'une dispute aurait éclaté peu avant le drame. En outre, la mise en cause aurait déclaré, de colère, vouloir mettre le feu. Interpellée après s'être enfuie au départ des flammes, Nathalie Labbé, 49 ans, reconnaît être l'auteure des faits.

Elle a tout oublié

Placée en garde à vue, on note une alcoolisation certaine chez la prévenue ce soir-là. Beaucoup de témoins ne veulent pas porter plainte, même s'ils disent être gênés depuis longtemps par les altercations du couple.

Citée à comparaître le vendredi 20 septembre 2019, la prévenue élude les questions et a l'air étonnée de sa présence à l'audience : "J'ai tout oublié." Si pour la partie civile, "la gravité des faits est inacceptable", le procureur de la République insiste sur l'intention irréfléchie de vengeance de la mise en cause, "qui coûte cher à tous". Pour la défense, la prévenue n'a pas "eu conscience des conséquences de ses actes". Après délibération, le tribunal la reconnaît coupable des faits reprochés et la condamne à une peine de deux ans de prison, dont un assorti du sursis, ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

