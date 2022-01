Rouen. La Reine des Neiges 2 : découvrez une bande-annonce inédite

Six ans après la sortie du premier volet, Elsa et Anna, accompagnées de Kristoff, Olaf et Sven le renne, sont de retour. L'intrigue se déroule trois ans après les événements du long-métrage original. Elsa (Idina Menzel) souhaite comprendre pourquoi elle est née avec des pouvoirs magiques. Elle entreprend alors un voyage avec ses amis pour découvrir ses origines.

Avec Chris Buck et Jennifer Lee, déjà auteurs du premier opus, à la réalisation, Kristen Bell, Jonathan Groff, Josh Gad, Santino Fontana, Evan Rachel Wood et Sterling K. Brown font partie des acteurs choisis pour prêter leur voix aux personnages. En France, Charlotte Hervieux, Emmylou Homs, Dany Boon, Donald Reignoux doubleront la version française.

"La Reine des Neiges 2" sortira le 20 novembre 2019 en France. Le succès s'annonce immense. Le film initial avait fait chavirer le box-office en récoltant plus de 1,2 milliard de dollars de recettes dans le monde. Il avait également obtenu deux Oscars et la version musicale avait été lancée à Broadway en février 2018.

