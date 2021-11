Hors Normandie. "La Reine des Neiges 2" : Disney dévoile une première bande-annonce mystérieuse

Six ans après, Elsa, Anna, Kristoff, Olaf et même Sven le renne n'ont pas pris une ride. Les studios Disney viennent de dévoiler les premières images de "La Reine des Neiges 2", la suite du phénomène sorti en 2013. C'est à travers une première bande-annonce assez mystérieuse et sans dialogue que les fans des deux sœurs intrépides ont pu enfin avoir un aperçu de ce qui les attend le 20 novembre prochain au cinéma, juste à temps pour les fêtes de fin d'année.

Après la glace, Elsa s'attaque à d'autres éléments de la nature, d'immenses vagues qu'elle essaye désespérément de dompter. La raison de cette action reste pour le moment inconnue mais le paysage indique clairement que nos héroïnes ont dépassé les frontières de leur pays Arendelle.

Sorti en 2013, le premier volet de "La Reine des Neiges" a renversé le box-office en engrangeant plus de 1,2 milliard de dollars dans le monde et en remportant deux Oscars. Il reste le 13e film le plus lucratif au monde et le premier dans le genre de l'animation. Les réalisateurs Chris Buck et Jennifer Lee seront de retour aux côtés de Robert Lopez et Kristen Anderson-Lopez, les musiciens qui avaient signé le tube "Libérée, délivrée". Kristen Bell ("Veronica Mars"), Idina Menzel ("Wicked") et Jonathan Groff ("Glee") ont prêté une nouvelle fois leur voix respectivement aux personnages d'Anna, Elsa et Kristoff pour la version originale.

