"La Reine des neiges" fera le show à Disneyland Paris cet été

Le spectacle de "La Reine des neiges" se tiendra tous les jours à Frontierland. Danse et chant sont attendus au menu de cette production musicale qui ne manquera pas de reprendre les chansons du film, dont le désormais célèbre "Libérée, délivrée", qui compte 45 millions de vus sur YouTube.

Les soeurs Anna et Elsa, ainsi que le bonhomme de neige Olaf et Kristoff, seront en représentation six fois par jour en semaine, en juin et en septembre. Pendant les week-ends et les mois de juillet et d'août, douze spectacles seront assurés quotidiennement.

Les héros de "La Reine des neiges" participeront également, dans un char givré, à la parade des personnages Disney.