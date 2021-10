Hors Normandie. L'adaptation américaine d'"Intouchables" en tête du box-office malgré les critiques

Un peu plus de sept ans après le film phénomène aux près de 20 millions d'entrées en France, "The Upside", dont la trame est quasiment la même, à quelques exceptions près, a généré 19,6 millions de dollars entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada.

Avec Bryan Cranston dans le rôle d'un richissime tétraplégique du quartier huppé d'Upper East Side à New York, et Kevin Hart dans celui de son aide-soignant, venu du Bronx, le remake a détrôné Aquaman, qui avait flotté trois de semaines de suite en haut du classement.

