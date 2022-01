Thomas Cook: défi logistique et répercussions économiques

- Pays d'origine -

ROYAUME-UNI

Nombre de clients à rapatrier: 150.000

Ce qui est prévu: le gouvernement a lancé tôt lundi la plus grande opération de rapatriement d'urgence depuis la Seconde guerre mondiale, affrétant 40 avions pour mener un millier de vols.

FRANCE

Nombre de clients à rapatrier: 9.842

Ce qui est prévu: un numéro d'urgence (01.45.05.40.81) a été mis en place pour les voyageurs actuellement en vacances et Thomas Cook préconise à ses clients devant voyager lundi de ne pas prendre le départ afin "d'éviter davantage de difficultés".

ALLEMAGNE

Nombre de clients concernés: 140.000, soit le deuxième contingent derrière les 150.000 ressortissants britanniques.

Ce qui est prévu: le gouvernement allemand n'a aucun dispositif spécifique, au motif que la loi du pays impose aux voyagistes une assurance destinée à indemniser et rapatrier les clients en cas de faillite. Celle de Thomas Cook est le suisse Zurich Insurance.

Par ailleurs, Berlin "examine" la demande de prêt d'urgence formulée par la compagnie aérienne Condor, filiale de Thomas Cook basée à Francfort. Dans l'intervalle, Condor continue d'assurer ses vols et rapatriera les clients de Thomas Cook repartant chez eux sur ses lignes, mais ne les accepte plus sur les vols aller.

EUROPE DU NORD

Nombre de clients concernés: 140.000

Environ 35.000 touristes des pays nordiques voyagent en ce moment via Thomas Cook, dont 16.956 Suédois, 8.819 Danois et 9.000 Norvégiens.

Près de 6.000 touristes des pays nordiques ont vu leurs vols annulés lundi, via les filiales nordiques de Thomas Cook : Ving (Suède et Norvège), Globetrotter (Suède) et Spies et Tjäreborg (toutes deux danoises).

Au Danemark, les autres voyagistes (Tui et Bravo Tours) se sont portés à la rescousse, sans préciser le nombre de voyageurs qu'ils pourraient convoyer.

Le voyagiste allemand TUI confirme à l'AFP assurer le billet retour de ses vacanciers ayant réservé un séjour dans ses hôtels mais qui auraient dû repartir par la compagnie portant le nom de Thomas Cook.

BENELUX

Nombre de clients concernés: 10.000 aux Pays-Bas, pour la plupart en Europe et 10.000 ressortissants belges.

Ce qui est prévu: jusqu'à nouvel ordre, les clients belges et néerlandais ne sont pas immédiatement rapatriés. "Ils peuvent terminer leurs vacances", selon une porte-parole de Thomas Cook citée par l'agence de presse néerlandaise ANP. "Il existe un arrangement pour qu'ils puissent finir leurs vacances", a-t-elle déclaré.

Aux Pays-Bas, une fondation prend en charge les frais de voyageurs lésés, par exemple, par la faillite de leur agence de voyage.

AUTRICHE

Nombre de clients concernés: environ 5.000 selon l'association des voyagistes autrichienne.

Le gouvernement ne prévoit pas de mesures exceptionnelles et rappelle que ces voyageurs sont couverts par des dispositifs d'assurance pour d'éventuels rapatriements.

- Sur les lieux de vacances -

CELLULE DE CRISE EN GRECE

Nombre de clients en vacances: 50.000, dont 22.000 en Crète.

Le rapatriement des touristes étrangers a commencé, a précisé le ministre du Tourisme, Haris Theocharis. Un centre opérationnel a été mis en place au ministère pour gérer toutes les questions de rapatriement et 15 premiers avions sont arrivés sur les îles de Zakynthos, Corfou et Kos, a-t-il précisé.

FACTURES IMPAYEES EN TUNISIE

Nombre de clients en vacances: 4.500

Des touristes se sont déjà vu réclamer le paiement de factures non acquittées par le voyagiste ce week-end, entraînant des tensions, notamment dans un hôtel de Hammamet.

Une cellule de crise a été activée dimanche afin de répondre aux inquiétudes des voyageurs et des hôtels.

AIDE AUX PARTENAIRES EN TURQUIE

Nombre de clients en vacances: 21.000

Le ministère du Tourisme en Turquie a annoncé lundi qu'il mettrait en place "au plus vite" un programme de crédits pour venir en aide aux entreprises locales affectées par la faillite brutale du voyagiste.

LE SECTEUR TOURISTIQUE BULGARE AFFECTE

Nombre de clients en vacances: 2.500 touristes britanniques.

Thomas Cook est un des principaux tour-opérateurs avec lesquels la Bulgarie travaille. "Sa faillite aura un effet de tsunami sur le tourisme bulgare", a déclaré à la radio publique le directeur de l'institut bulgare d'analyses sur le tourisme, Roumen Draganov.

Thomas Cook organise les vacances en Bulgarie d'environ 300.000 touristes britanniques et allemands par an. La société a une cinquantaine d'hôtels sur le littoral de la Mer Noire.

CHYPRE CONCERNE

Nombre de clients en vacances: 15.000, dont 7.500 Britanniques.

Le groupe Thomas Cook pèse 4,1% du trafic annuel des aéroports chypriotes.

