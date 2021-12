Mortagne-au-Perche. C'est dans le Perche que ça se passe !

Une campagne vidéo originale vient d'être lancée pour faire parler du Perche en Normandie. La sortie du 1er épisode, c'est vendredi 20 septembre 2019, sur les réseaux sociaux.

Pour cette campagne de communication, le Pays du Perche a pris le contre-pied des campagnes de communication institutionnelles habituelles : parisiens, citadins… regardez la vérité en face, c'est dans le Perche que ça se passe ! Êtes-vous certain que votre vie en ville vous convient ? Avouez que le grand air vous ferait le plus grand bien ! Pour vous, vos enfants, votre entreprise… franchissez le pas, venez vous installer à la campagne et surtout dans le Perche.

Une vidéo à partager, à diffuser !