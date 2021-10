VIDEO : Interview exclusive du père Noël 2011

Hier, tendanceouest.com avait obtenu la confirmation définitive du passage du père Noël 2011 en terre normande. Il répondait à une invitation lancée par les deux médias normands : La Manche Libre, 1er hebdomadaire régional de France et Tendance Ouest, 1ère radio indépendante de Normandie.

A la suite de nombreuses difficultés pour obtenir un visa -hors période de distribution- le père Noël a finalement débarqué en hélicoptère, vers 11h12, dans un champ situé sur le bord de la route de Bayeux, non loin de la concession Nissan Dessoude à l'entrée de la ville de Saint-Lô, préfecture de la Manche.

Une délégation de La Manche Libre et Tendance Ouest l'a accueilli sous un déluge de grêle, ce qui n'a pas facilité le bon déroulement du protocole.

Très simple et plein d'humour, le père Noël a rassuré les autorités présentes en confiant qu'il était habitué à des conditions météorologiques beaucoup plus violentes et que "le protocole attendrait".

Un convoi de six véhicules, s'est dirigé rapidement vers les studios de Tendance Ouest, de l'autre côté de la ville (rive gauche) et de la...Vire.

Découvrez en vidéo des extraits de l'interview exclusive du père Noël et de l'un de ses lutins joint par téléphone dans les hangars de Rovaniemi en Laponie.

Interview réalisé en direct (et sans trucage) par Audrey Dreillard et Thibault Deslandes.

Joyeux et beau Noël à tous.