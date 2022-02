L'audience de trois personnes, initialement prévue ce mardi 3 juillet, a été reportée au 11 décembre prochain. Ces trois hommes, âgés de 28, 26 et 29 ans, sont accusés d'avoir écoulé 21kg de cannabis et 150g de cocaïne entre début juillet 2007 et la fin août 2008 à Cherbourg.

Deux des prévenus sont placés sous contrôle judiciaire, le troisième est libre.