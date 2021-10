Deux hommes de 40 et 27 ans ont été condamnés par le tribunal de Cherbourg jeudi 13 septembre pour trafic de stupéfiants.

Depuis au moins un an, ils revendaient de la cocaïne et du cannabis dans le Nord Cotentin.

Le plus jeune des deux a été condamné à un an de prison avec sursis. Le second, déjà bien connu de la justice, a écopé de deux ans de prison ferme.