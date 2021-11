Trafic de stupéfiants : 11 personnes devant la justice à Cherbourg

L'affaire remonte à novembre 2011 lorsque deux Manchois sont arrêtés par les douaniers à Neuville-en-Ferrain, à la frontière franco-belge. Les deux hommes reviennent des Pays-Bas et les autorités mettent la main sur des stupéfiants dans leur véhicule.

Ces deux passeurs alimentent rn fait un vaste trafic de drogues à Valognes et Cherbourg. Au fil des investigations, les enquêteurs découvrent en effet que les aller-retour s'enchaînent depuis près d'un an déjà entre la Basse-Normandie et les Pays-Bas.

Au moins 2kg d'héroïne

Pas un petit trafic puisque l'affaire porte au moins sur 2kg d'héroïne, un demi-kilo de cocaïne, des amphétamines et du cannabis.

Un vrai business auquel participe une dizaine de personnes. La plupart déjà connues des services de police et risquent de lourdes peines de prison.

Les quantités de stupéfiants sont importantes et laissent penser que ce trafic a été très lucratif. Les condamnations pourraient aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.