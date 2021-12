Mont-Saint-Aignan. Les nouveautés de la rentrée 2019 à l'Université de Rouen

La rentrée est satisfaisante à l'université de Rouen (Seine-Maritime), selon son président, Joël Alexandre. Mardi 17 septembre 2019, il a détaillé les nouveautés de l'année, marquée par un dispositif d'orientation Parcoursup qui a été revu. "Ça s'est beaucoup mieux passé que l'an dernier avec quelques chose de plus fluide", explique-t-il.

400 étudiants en attente

Cette année, plus de 57 000 candidats ont formulé un vœu pour intégrer l'université de Rouen via Parcoursup, "soit une augmentation de 19% par rapport à 2018". Plus de 400 candidats sont encore sur liste d'attente dans quatre filières dites en tension : Staps, sciences de l'Éducation, psychologie et sciences pour la santé. "On manque de locaux mais aussi d'enseignants, explique Joël Alexandre. Aujourd'hui, on arrive un peu à saturation, comme on arrive de mieux en mieux à les faire réussir donc ils poursuivent leur études et on arrive aux limites du système."

Joël Alexandre se satisfait de la hausse du nombre d'inscriptions d'étudiants extra-communautaire : "Nous doublons pratiquement le chiffre sur un an avec un peu plus de 2100 étudiants cette année". L'université de Rouen s'était mobilisée contre la hausse des frais d'inscriptions pour les étudiants étrangers, voulue par le gouvernement dans sa réforme Bienvenue en France.

