Caen. Caen : un diplôme pour les étudiants réfugiés à la rentrée 2019

En septembre 2019, l'université de Caen-Normandie (Calvados) proposera une formation diplômante pour les étudiants réfugiés en exil. Ils seront 15 à rejoindre cette première promotion.

Ce diplôme universitaire s'appuie "sur des dispositifs déjà existants, et en particulier le diplôme universitaire d'études françaises ou DUEF, centré sur l'apprentissage de la langue française et la préparation des étudiants étrangers à une intégration dans un cycle universitaire de type LMD · Licence-Master-Doctorat", explique l'université.

Un accompagnement individuel

Néanmoins le DU passerelle-Etudiants, c'est son nom, sera aussi un moyen d'accompagner ces étudiants dans des démarches administratives et de les aider à s'insérer socialement et professionnellement. Tous les semestres, un référent fera un bilan avec chaque étudiant. "La nouveauté de ce DU, c'est une prise en compte de la spécificité du public en exil."

Ce DU sera ouvert aux personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre reconnu équivalent au baccalauréat français et permettra ainsi "de favoriser l'accès et la reprise d'études dans des conditions décentes."

Les étudiants en question pourront avoir accès aux bourses, aux logements étudiants du réseau CROUS, aux aides spécifiques ainsi qu'à la restauration collective.

Ce diplôme universitaire s'intègre à la stratégie d'attractivité à l'international de l'université de Caen, renforcée par l'obtention du label national "Bienvenue en France" le lundi 8 juillet 2019. Une quarantaine d'établissements compose le réseau MENS (Migrants dans l'enseignement supérieur) dans le pays, dont l'université de Caen.

