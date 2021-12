tromperie. Des téléphones "pas chers"

Dans la galerie marchande de Carrefour-Côte de Nacre à Caen, le 3 janvier dernier, un acheteur veut un portable haut de gamme avec un forfait qui est lié de 45,95 euros mensuels sur deux ans. Ainsi, la caution de départ est largement minorée. Mais, la carte de séjour que présente ce Malien de 33 ans est corrigée avec des noms manuscrits. À l'audience du 12 septembre au tribunal correctionnel de Caen, celui qui vit en Seine-Saint-Denis répond de tentative d'escroquerie. L'enquête révèle qu'il a déjà essayé cette manœuvre à Vernon, Fécamp et Granville. Si tout réussit, l'escroc bloque les prélèvements et revend l'iPhone d'occasion. Ensuite, quand le téléphone est blacklisté et inutilisable, la victime, ne peut plus s'en servir, ni le faire rallumer. L'homme, trois enfants "placés", percevrait 150 euros à chaque téléphone ainsi obtenu. Il écope de deux mois de prison avec sursis. Ses faux papiers sont confisqués.

