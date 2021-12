Escroquerie. Ils abusent de personnes âgées

Les plaintes de victimes de démarcheurs peu scrupuleux de janvier 2017 à mars 2018 se multiplient à Caen. À l'audience du 29 août au tribunal correctionnel de Caen, deux "associés" comparaissent pour pratique commerciale trompeuse, remise de contrat non conforme, obtention d'un paiement avant le délai de sept jours à compter de la conclusion d'un contrat et pour non remise du formulaire type de rétractation lors de la remise d'un contrat après un démarchage à domicile.

Un numéro de

téléphone surtaxé

Tout cela aussi bien sur des fauteuils à 3 500 euros jamais livrés que de travaux d'isolation non faits ou mal exécutés. La femme, seule présente, objecte : "on pouvait se rétracter, je laissais toujours un numéro de téléphone où on pouvait le faire". Le président ajoute : "oui, mais sur un numéro surtaxé en 800 11". Lors du délibéré du 10 septembre, la prévenue a écopé d'une peine de quatre mois de prison avec sursis. Le prévenu, hérite de la même peine qui est complétée par une amende de 10 000 euros. La peine sera visible sur leurs deux casiers judiciaires par leurs employeurs. Solidairement, les deux prévenus devront indemniser leurs six victimes d'une somme de 37 642,80 euros.

Enfin l'UFC Que Choisir, pour le préjudice collectif des consommateurs, recevra 2 900 euros.

