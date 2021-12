violences. L'homme nie en bloc

Âgé de 36 ans, le nouveau compagnon d'une mère de famille garde ses enfants pendant qu'elle est au travail.

Lorsque le père récupère ses enfants, il remarque des bleus sur le visage d'une de ses filles et décide de déposer plainte.

Le compagnon explique les bleus à cause d'un jeu de ballon malencontreux et d'une chute à vélo de la fillette de 5 ans.

La fillette déplore par ailleurs des douches froides pour la punir, le tout en 2017, sur plusieurs mois.

Relaxé des faits

de viol

Lors de l'audience qui s'est tenue le jeudi 29 août au tribunal correctionnel de Caen, le couple est séparé et le prévenu de violences nie tout en bloc.

D'autant plus qu'il a été relaxé des faits de viol dont on l'accusait sur la même fillette âgée de 4 ans et demi.

Pour le procureur, la fillette a su dire sur les nombreuses ecchymoses qu'elle portait, celles qui étaient dues à son beau-père et celles qui ne l'étaient

pas.

Pour le procureur, cela requiert du sursis.

L'avocat de la défense plaide la relaxe. Cela a beaucoup énervé le père de l'enfant qui est sorti de la salle d'audience en colère. Lors du délibéré qui a eu lieu mardi 10 septembre,

le prévenu écope de six mois de prison avec sursis et indemnisera les parents de 3 600 euros.

