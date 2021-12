Caen. A Caen, les archives de la ville et du département se dévoilent

A l'occasion des journées du patrimoine, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019, le public est convié à découvrir le site modernisé des archives départementales du Calvados à Caen.

Visites guidées

Au programme : découverte des nouveaux équipements et du nouveau site internet dont les nombreuses fonctionnalités permettent aux férus d'histoire et aux curieux de plonger dans le passé sans bouger de chez eux. Des visites guidées du bâtiment et du fonctionnement des archives, du travail de collecte et de conservation, sont proposées samedi et dimanche à 14, 15, 16 et 17 heures (gratuit, inscriptions au 02 31 47 18 50).

La nouvelle salle d'expositions accueille aussi Parcours de Résistants, qui retrace, grâce au patrimoine archivistique, les vies des résistants calvadosiens de l'ombre pendant la seconde guerre mondiale et met à l'honneur leur contribution à la Libération. Visites guidées à 14h30 samedi et dimanche (gratuit, inscriptions au 02 31 47 18 50).

La tour Guillaume se dévoile

A 14h30 et 16h, le Cercle généalogique du Calvados proposera aux plus studieux de s'initier à la généalogie afin de retracer leur histoire familiale (gratuit, inscriptions au 02 31 47 18 50).

Les archives de Caen et Caen la mer proposent également, samedi et dimanche de 14 heures à 17h30, une visite inédite de la tour Guilllaume, rue Lebailly, monument méconnu et classé du XIVe siècle. A ne pas manquer !

Programme complet sur : caen.fr

