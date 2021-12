Paris. Adele de retour en novembre !

C'est un des retours les plus attendus de l'année. Le retour d'Adele, qui n'a pas sorti d'album depuis 4 ans, est imminent. On savait déjà qu'un album était en préparation mais la bonne nouvelle c'est que le premier extrait de l'album est prévu pour le mois de novembre et que son prochain opus devrait sortir en fin d'année ou en début d'année 2020.

La star, qui a remporté pas moins de 15 Grammy Awards au cours de sa carrière, a traversé des moments difficiles ces derniers temps. Il y a quelques jours elle a officiellement remis les papiers qui signent la fin de son mariage. Mais l'anglaise ne se laisse pas abattre puisqu'elle a promis que sa prochaine chanson sera "optimiste, représentant les bons moments et apprendre à aller de l'avant, afin de se créer de nouveaux souvenirs soi-même".