Le Palmarès des Grammy Awards 2017

Les Grammy Awards ont lieu chaque année aux Etats-Unis et récompensent les artistes musicaux, à l'instar de nos Victoires de la musique. Pour cette année 2017, c'est Adele qui s'impose avec 5 récompenses!

Voici le palmarès de la soirée:

Meilleure chanson: Hello d'Adele

Meilleur Album: 25 d' Adele

Meilleur enregistrement: Hello d'Adele

Meilleur album vocal pop: 25 d'Adele

Meilleur prestation pop : Hello d'Adele

Meilleure prestation de duo/groupe pop : Stressed Out de Twenty-One Pilots

Meilleur clip musical: Formation de Beyoncé

Meilleur enregistrement dance : Don't let me down des Chainsmokers

Meilleur album rap : Coloring Book de Chance the rapper

Meilleur album urbain contemporain: Lemonade de Beyoncé

Meilleure chanson rap: Hotline Bling de Drake

Meilleure performance rap chantée: Hotline Bling de Drake

Meilleure performance rap: No Problem de Chance the Rapper feat. Lil Wayne & 2 Chainz

Révélation de l'année: Chance the rapper



Meilleur album instrumental contemporain: Culcha Culcha de Snarky Puppy

Meilleur solo de jazz improvisé: I'm so lonesome I could cry de John Scofield

Meilleur album de jazz vocal: Take me to the alley de Gregory Porter

Meilleur album de jazz instrumental: Country for old men de John Scofield

Meilleur album d'ensemble de jazz: Presidential suite: eight variations on freedom de Ted Nash Big Band

Meilleur arrangement, instrumental ou a cappella: You and I de Jacob Collier

Meilleur arrangement, instrumental et vocal: Flinstones de Jacob Collier

Meilleur album de reggae: Ziggy Marley de Ziggy Marley

Meilleure compilation musicale pour l'audiovisuel: Miles Ahead (autour de Miles Davis)

Meilleure bande-originale pour l'audiovisuel: Star Wars le réveil de la Force de John Williams

Meilleure chanson pour l'audiovisuel: Can't stop the feeling de (entre autres) Justin Timberlake

Le palmarès complet est à retrouver sur www.grammy.com

