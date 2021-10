Billboard Music Awards 2016: le palmarès complet

Dimanche 22 mai 2016 avait lieu la cérémonie des Billboard Music Awards qui récompensent les meilleurs vendeurs d'albums et de singles aux Etats-Unis. Deux artistes se distinguent: le canadien The Weeknd avec 8 récompenses et la britannique Adele avec 5 trophées.

Il n'y a jamais réelle surprise dans cette cérémonie vu que les ventes servent à décerner les prix. En revanche, les shows sur scène des différents chanteurs invités en mettent souvent plein les yeux. Cette année, c'est Rihanna qui a amrqué les esprits, ainsi que Céline Dion. En revanche, Madonna a raté son hommage à Prince.

Voici l'intégralité des récompenses:

Meilleur(e) artiste de l'année : Adele

Billboard Chart Achievement Award (vote du public) : Rihanna

Meilleure chanson R&B: The Hills de The Weeknd

Meilleur album du top billboard 200: 25 d'Adele

Meilleur artiste masculin de l'année: Justin Bieber

Meilleure chanson country: Die a happy man de Thomas Rett

Meilleure chanson du top hot 100: See you again de Wiz Khalifa feat Charlie Puth

Meilleur(e) artiste du Top hot 100: The Weeknd

Meilleur(e) nouvel(le) artiste: Fetty Wap

Meilleure artiste féminine de l'année : Adele

Meilleur groupe/duo: One direction

Meilleur(e) artiste du Top billboard 200: Adele

Meilleur(e) artiste des meilleures ventes de single : The Weeknd

Meilleur(e) artiste radio: The Weeknd

Meilleur(e) artiste streaming: The Weeknd

Meilleur(e) artiste sur les réseaux sociaux: Justin Bieber

Meilleur(e) artiste de tournée: Taylor Swift

Meilleur(e) artiste R&B : The Weeknd

Meilleur(e) artiste rap : Drake

Meilleur(e) artiste country : Luke Bryan

Meilleur(e) artiste rock : Twenty One Pilots

Meilleur(e) artiste de musique latine: Romeo Santos

Meilleur(e) artiste dance/electro: David Guetta

Meilleur(e) artiste de musique chrétienne: Hillsong United

Meilleur(e) artiste gospel: Kirk Franklin

Meilleure bande-originale de film: Pitch Perfect 2

Meilleur album R&B: Beauty behind the madness de The Weeknd

Meilleur album rap: Dreams worth more than money de Meek Mill

Meilleur album country: Traveller de Chris Stapleton

Meilleur album rock: Blurryface de Twenty one pilots

Meilleur album musique latine: Los Dùo de Juan Gabriel

Meilleur album dance/electro: True Color de Zedd

Meilleur album musique chrétienne: How can it be de Lauren Daigle

Meilleur album gospel: Losing my religion de Kirk Franklin

Chanson la plus vendue: Hello d'Adele

Meilleure chanson radio: Shut up and Dance de Walk the moon

Meilleure chanson streaming: The Hills de The Weeknd

Meilleure vidéo streaming: Watch Me de Silento

Meilleure chanson rap: See you again de Wiz Khalifa feat Charlie Puth

Meilleure chanson rock: Shut up and dance de Walk the Moon

Meilleure chanson musique latine: El perdon de Nicky Jam & Enrique Iglesias

Meilleure chanson dance/electro: Lean On de Major Lazer & DJ Snake

Meilleure chanson musique chrétienne: Oceans (where feet may fail) de Hillsong United

Meilleure chanson gospel: Wanna be happy? de Kirk Franklin