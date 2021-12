Découvertes. Un riche programme pour les journées du patrimoine 2019 à Rouen

Pour rendre la culture accessible au plus grand nombre, cet évènement national instauré par Jack Lang en 1992 trouve toujours un écho particulier dans la ville aux cent clochers remarquable par la richesse de son patrimoine. Le programme renouvelé à chaque édition fait la part belle cette année aux arts du divertissement.

Ludique

Les maîtres-mots pour faire de cette manifestation un événement grand public sont "plaisir" et "jeux". Les formules ludiques proposées s'adressent à un public familial et permettent de sensibiliser les plus jeunes à la culture. Pour cette édition pourquoi ne pas s'initier aux danses médiévales en compagnie de la troupe de l'Epée d'Aymeric au square Maurois, s'initier à la technique du dessin animé au Munaé ou apprendre à bondir comme un lapin et s'étirer comme un chat pour les apprentis yogis au Muséum d'histoire naturelle ? Pour partir explorer les secrets de la ville, de nouveaux rallyes ont été concoctés : l'occasion de partir à la conquête de l'Est (de Rouen) au départ de St Ouen le samedi 21, mais aussi de découvrir les trésors de la cathédrale ou de participer à une chasse au trésor avec la nouvelle application Rouen Enigma.

Divertissement

Cette nouvelle édition a pour thématique le divertissement à Rouen. Dans ce cadre, des conférenciers nous emmènent à la découverte des mœurs et coutumes des Rouennais d'hier et d'aujourd'hui notamment en bordure de Seine en partenariat avec Haropa : un parcours commenté sur les divertissements qui ont animé le port. Puisque la navigation de plaisance fut l'un d'eux, pourquoi ne pas prolonger cette visite par un passage par le Musée maritime et fluvial dont les collections évoquent en partie ces activités nautiques ? Le musée des antiquités de Rouen propose aussi une visite historique sur le thème du divertissement de l'Égypte ancienne à la renaissance et met à disposition des jeux. Le Musée le Secq des tournelles propose de retrouver des souvenirs d'enfance avec des jeux anciens, car il n'y a pas de meilleure façon de se plonger dans le sujet que de jouer !

Matrimoine

Pour rendre hommage aux femmes qui ont marqué notre histoire, les journées du patrimoine sont aussi les journées du matrimoine et dès le 19 septembre de nombreux événements seront consacrés aux femmes. Le sujet est décliné sous de nombreuses formes : parcours commenté Rouen est une femme, conférence à la galerie Trampoline sur l'architecte Juliette Billard, une icône rouennaise, performance de Magali Desbazeille à l'auditorium des sociétés savantes ou encore spectacle rendant hommage aux plasticiennes au Musée des beaux-arts. Le 106 participe également à cette programmation avec une conférence-débat animée par Sophie Rosemont inspirée par les rockeuses Patti Smith ou Courtney Love et à la bibliothèque Simone de Beauvoir, le vendredi soir, une projection questionne le rapport du genre à l'art. Le programme est vraiment très diversifié, il ne reste plus qu'à faire votre choix !

Programme complet sur journeesdupatrimoine.fr

A LIRE AUSSI.

Journées du patrimoine: GO!