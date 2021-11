Le Caire (AFP). Egypte: la nouvelle maison de Toutankhamon retardée par manque de fonds

Medhat Abdallah, conservateur de musée en Egypte, affiche un sourire amusé quand on lui parle de "la malédiction" de Toutankhamon, tout en nettoyant un fabuleux lit en plaqué-or découvert il y a près d'un siècle dans le caveau funéraire de l'enfant-roi. L'antique lit, vieux de quelque 3.300 ans, n'a jamais été exposé au public. Mais il trouvera sa place -comme des centaines d'autres pièces du trésor de Toutankhamon, dont un masque mortuaire en or massif de 11 kg incrusté de lapis-lazulis et de pierres semi-précieuses- dans un nouveau "méga-musée" que les autorités égyptiennes construisent près des pyramides de Guizeh. "Nous étudions comment ces objets étaient conçus à cette époque", explique M. Abdallah, s'activant dans un des laboratoires du futur "Grand musée égyptien". Mais près de dix ans après le lancement du projet, les travaux sont loin d'être achevés, malgré les 5.000 ouvriers qui se relaient quotidiennement sur le site. En cause: un manque de financement et l'instabilité politique déclenchée par la révolte de 2011 qui chassa Hosni Moubarak du pouvoir. L'inauguration du musée devait avoir lieu en 2015 mais a été reportée à 2022, selon des responsables. L'immense complexe s'étendra sur 47 hectares et abritera près de 100.000 antiquités, dont les 4.500 pièces du trésor de Toutankhamon, découvert en 1922 dans la vallée des Rois à Louxor. La momie du pharaon -mort à 19 ans en 1324 av. J.C. après avoir régné neuf ans- restera cependant dans sa tombe en Haute-Egypte en raison de sa fragilité. - 'Coup de poignard' - La construction de la "nouvelle maison" de Toutankhamon permettra de désengorger le mythique Musée du Caire, qui abrite au coeur de la capitale les trésors de l'Egypte antique. "C'est un véritable entrepôt: il est sombre et les milliers de pièces exposées sont comme abandonnées", s'insurge l'archéologue de renom et ancien ministre des Antiquités Zahi Hawass, en référence à ce musée qui abrite près de 163.000 antiquités, dont plus de 100.000 dans ses réserves. L'ancien ministre de la Culture Farouk Hosny affirme d'ailleurs avoir eu l'idée du nouveau musée après une visite à Paris, durant laquelle un expert s'était moqué de "l'entrepôt" qu'était devenu le Musée du Caire. "C'était comme un coup de poignard au coeur. C'est à ce moment que j'ai pensé à construire un musée grandiose près des pyramides", se souvient M. Hosny. "Les trésors de Toutankhamon sont exposés dans deux galeries seulement, ce n'est pas digne de ces fantastiques objets", s'exclame Tarek Tawfik, chef de projet du nouveau musée, où "ces antiquités seront exposées de manière à rappeler l'environnement dans lequel elles ont été découvertes". En janvier, la presse avait révélé une réparation maladroite du masque funéraire de Toutankhamon, qui avait laissé un disgracieux paquet de colle sur la barbe symbolique du pharaon. - 'Jamais ouvert' - Avec le retard accumulé, les coûts ont explosé, faisant passer à 1,1 milliard de dollars (972 M EUR) le budget initialement estimé à 800 millions de dollars, affirme le ministre des Antiquités Mamdouh al-Damaty. Le projet bénéficiait d'un prêt du Japon de 340 millions de dollars.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire