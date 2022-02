Spectacle "Le Trésor Maudit" à Bellême tout l'été!

Tous les vendredis et samedis du 6 juillet au 4 août 2012 à 22h30, découvrez le spectacle Son et Lumière de l'association Perche Passion. Un spectacle qui a obtenu le Label Qualité de la Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques.