Un son et lumière 100 % normand

Pendant une heure et demie, au parc Eana, vous revivrez au travers d’une fresque épique et exaltante l’Histoire de la Normandie : les invasions Viking, la Guerre de Cent Ans, les fastes et folies de la Cour royale, la Révolution Française, l’essor industriel, la Libération, etc.

L’association A.V.E.C. revisite à sa façon les événements marquants de cette épopée. Ils sont près de 300 figurants et 30 cavaliers qui se relayent pour vous offrir un spectacle grandiose où cracheurs de feu, danses d’époque, cascades équestres, décors somptueux, effets pyrotechniques et laser se succèdent au pied de la magnifique Abbaye du Valasse !



Pratique. Les Falaises Ardentes, Parc Eana, Abbaye du Valasse, Gruchet-le-Valasse, les vendredi 29 et samedi 30 juillet, les 5 et 6, les 12, 13, 14, 15, les 19, 20, ainsi que les 26, 27 août ainsi que les 2 et 3 septembre, à partir de 22h30. Réservations recommandées sur www.eana.fr.