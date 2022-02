Euro 2012 : l'Espagne sur le toit de l'Europe

Jamais une équipe n'avait réalisé un tel triplé : une Coupe d'Europe et deux championnats d'Europe remportés successivement. C'est chose faite avec ce nouveau titre de champion d'Europe que vient de remporter l'Espagne contre l'Italie. Un match que les hommes de Vicente del Bosque auront maîtrisé, même si l'Italie n'a pas démérité. Mais depuis 2008, cette équipe espagnole est tout simplement irrésistible.

Rapidement les Espagnols ouvrent la marque dans cette finale, à la 14e minute d'une tête de David Silva sur une passe de Fabregas qui parvient à centrer après avoire résisté à Chiellini sur le côté droit. A la 41e minute, la Roja fait le break. Alba fait un long appel. Servi par Xavi Alonso à l'entrée de la surface de réparation, il trompe Buffon d'un lat du pied.

Dès lors, les Espagnols maîtrisent leur sujet et jamais l'Italie n'aura semblé en mesure de les bousculer. D'autant qu'à la 62e minute, les Italiens se retrouvent à 10. Thiago Motta qui vient juste d'entrer en jeu sort sur blessure. Mais les trois remplacements ont été effectués. Les Espagnols peuvent tranquillement dérouler et enfonce un peu plus le clou par l'intermédiaire de Fernando Torres. A la 84e minute sur une passe lumineuse de Xavi plein axe de la surface de réparation italienne, il trompe Buffon d'un plat du pied.

L'Espagne parachève son oeuvre à la 89e minute avec un 4e but de Mata, tout juste entré en jeu. Servi par Torrès dans la surface de réparation, il n'a plus qu'a poussé le ballon dans le but déserté par Buffon parti tenté d'arrêté le ballon dans les pieds de Torrès. Les Espagnols conservent leur titre et sont champions d'Europe.