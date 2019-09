Mondial de basket: Fournier et De Colo envoient la France en quarts au bout du suspense

Le billet pour le top 8 est dans la poche, mais le travail n'est pas terminé dans cette poule. Il faudra battre les Australiens, qualifiés également, lundi (14h00 françaises) pour éviter les Américains, qui restent les favoris pour l'or malgré l'absence de leurs stars.

Team USA l'a encore montré en punissant la Grèce du MVP de la NBA Giannis Antetokounmpo (69-53). Si les Américains écartent les "Boomers", les Français affronteront soit les Hellènes, soit les Tchèques, et la porte du dernier carré sera bien plus largement ouverte.

C'est la deuxième fois d'affilée que la France participe aux quarts de finale de la Coupe du monde. En 2014, elle avait fini troisième, en battant justement la Lituanie pour la médaille de bronze. Elle vise au moins aussi bien cette année.

Samedi, les Bleus ont été impressionnants de maîtrise pendant trois quarts-temps face à un adversaire beaucoup plus fort que les trois premiers à Shenzhen, l'Allemagne, la Jordanie et la République dominicaine.

Agressifs en défense et en attaque, à l'image de Fournier, meilleur marqueur avec 24 points, ils ont navigué avec une avance oscillant entre 8 et 17 points (plus gros écart du match). L'arrière d'Orlando n'a pas cessé d'attaquer le panier, trouvant l'ouverture dans des positions souvent acrobatiques. Il a formé une paire redoutable avec De Colo (21 points), aussi efficace dans un style plus sobre.

Batum l'homme à tout faire

Mais à partir du quatrième quart-temps, les shoots sont moins rentrés côté français, bien plus côté lituaniens, et les coups de sifflet ont commencé à pleuvoir sur les Bleus. Les meneurs Frank Ntilikina et Andrew Albicy, ainsi que Rudy Gobert, se sont retrouvés en danger avec trois fautes. Ce coup de moins bien a ramené les Baltes dans le match. Les hommes en vert sont même passés brièvement devant.

Alors que les Bleus n'avaient qu'un point d'avance (76-75), il a fallu que le pivot des Utah Jazz nettoie le cercle sur un lancer-franc raté de Jonas Valanciunas, auquel il avait livré un combat musclé à l'intérieur (18 points, 8 rebonds pour le Balte, 9 points, 8 rebonds pour le Français), puis que De Colo, chirurgical, réussisse un dernier shoot à cinq mètres pour arracher la victoire.

"On a fait un très bon début, comme dans les autres matchs. On a mis une grande intensité en défense, mais on a fait trop de fautes et ça leur a permis de revenir dans le match. Après, ça a été une grosse bataille, c'était à la vie à la mort, surtout pour eux qui sont éliminés, mais pour nous aussi. Evan et Nando ont pris les choses en main et on a fait les stops qu'il fallait pour gagner", a commenté Nicolas Batum, remis de ses douleurs au dos et excellent dans son rôle d'homme à tout faire (12 points, 3 contres).

