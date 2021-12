Mondial de basket: l'heure de vérité pour les Bleus face à la Lituanie

Ce match de poule a valeur de huitième, puisqu'en cas de victoire, les Français seraient dans le top 8, mais pas de match-couperet car il restera une deuxième chance contre les Australiens lundi. Les Lituaniens sont, eux, au pied du mur après leur défaite face aux "Boomers" (87-82).

"Il va falloir s'élever à la hauteur de l'événement", espère Vincent Collet, qui sait bien que les trois victoires du premier tour à Shenzhen contre l'Allemagne (78-74), la Jordanie (103-64) et la République dominicaine (90-56) ne doivent pas être surinterprétées à cause de la faiblesse des deux derniers adversaires.

"C'est de bon augure, mais c'est suffisant de dire ça. On n'est pas fou. On a bien géré la première semaine de plaine, mais maintenant il y a la montagne qui arrive. Ça nous oblige à ne pas regarder derrière nous mais devant. Il faut qu'on soit au rendez-vous dans l'intensité et dans l'intelligence", prévient le sélectionneur.

Attention aux intérieurs baltes

Si les rivaux n'étaient pas de premier ordre, y compris une Allemagne en petite forme qui s'est débrouillée pour se faire éliminer par la modeste République dominicaine, Collet a apprécié le sérieux de ses joueurs, surtout en défense. "L'attitude générale, le fait de partager cette identité, on sait que c'est par l'investissement défensif qu'on peut prétendre à quelque chose. J'ai vu une vraie attention pour respecter ce qu'on veut faire, mais maintenant il va falloir le faire contre plus fort", dit-il.

Avec la Lituanie, les Français défient pour la première fois un des candidats déclaré au podium. L'équipe s'appuie sur deux très forts intérieurs de NBA, Jonas Valanciunas (Memphis Grizzlies) et Domantas Sabonis (Indiana Pacers), le fils du légendaire Arvydas, et sur de nombreux shooteurs dans la tradition balte, même s'ils n'ont pas été particulièrement en réussite jusqu'à présent, le tout orchestré par le meneur de Villeurbanne cette saison, Mantas Kalnietis.

"Ça va être un combat, il va falloir avoir une défense oppressante pour les empêcher de se mettre en place. C'est une équipe qui, lorsqu'on la laisse jouer à sa guise, a un des meilleurs de jeu passes du monde. Il faut défendre chaque parcelle du terrain, comme les Australiens ont pu le faire", dit le sélectionneur.

Une deuxième chance lundi

S'ils l'emportent, les Français affronteront les Australiens pour "choisir" leur adversaire en quart de finale (prévu mercredi), c'est-à-dire probablement pour éviter les Américains et croiser peut-être les Brésiliens. Terminer à la première place leur permettrait aussi de faire un voyage beaucoup plus court vers la métropole voisine de Shanghai, au lieu d'aller à Dongguan (sud), tout près de là où ils ont joué le premier tour.

Un élément à prendre en compte car après chaque tour les équipes sont contraintes d'utiliser leurs "jours de repos" pour voyager, comme les Français vendredi de Shenzhen à Nankin (1200 km à vol d'oiseau). Vincent Collet a dit tout le mal qu'il pensait de cette programmation. "C'est dommage de mettre les joueurs dans cette situation. Ce n'est pas de la récupération, ça fait un peu rager !", a-t-il dit.

